1
СЕРИАЛЫ
285

Спортивная драма «Игра на вылет» с Данилой Козловским и Полиной Гухман выйдет в этом году

Источник: Wink

Онлайн-кинотеатр Wink сообщил, что выпустит спортивную драму «Игра на вылет» в этом году. Но точной даты премьеры у сериала пока нет.

Режиссёром «Игры на вылет» является Евгений Корчагин («ON и Она»). Главные роли в драме играют Данила Козловский («Тренер», «Пятница», «Викинги») и Полина Гухман («Алиса в Стране Чудес», «Комбинация», «Резервация»).

Гухман исполняет роль молодой теннисистки Кати, которая была вынуждена оставить профессиональный спорт. Чтобы подзаработать, она притворяется новичком и обыгрывает в теннис на деньги состоятельных любителей. Однажды одну из таких игр девушки видит бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников в исполнении Козловского. Он понимает, что Катя — одарённая теннисистка, а помогая ей, он сам сможет вернуться в мир большого спорта.

Также в драме играют Светлана Иванова, Елизавета Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов и другие.

Производством сериала занимается киностудия Black Box Production при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета.

