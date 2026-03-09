Телеовощи. Выпуск 641: Бог скуфов

Оценки
Содержание
Оценки эпизодов
|03:40 —
|Обсуждение новостей
|53:49 —
|«Йеллоустоун: Маршалы» (Marshals) — 1x01
|01:04:28 —
|«ГКС. Сент-Луис» (DTF St. Louis) — 1x01
|01:14:58 —
|«Ар-Джей Декер» (R.J. Decker) — 1x01
|01:23:52 —
|«Молодой Шерлок» (Young Sherlock) — 1x01
|01:39:23 —
|«„Монарх“: Наследие монстров» — 2x01
|01:53:38 —
|«Клиника» — 1x03
|02:01:16 —
|«Первобытный» — 3x08
|02:07:15 —
|«Питт» — 2x08
|02:17:02 —
|«Конь БоДжек» — 3x01
|02:28:07 —
|«Друзья» — 2x01—02
|02:40:54 —
|«Китайский городовой» (Martial Law) — 1x01
|02:51:17 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 7x05
|03:01:19 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 4x04
|03:39:28 —
|«Шерлок Холмс» — 1x06
|03:46:50 —
|«Ангел» — 4x08
|03:59:35 —
|Комикс «Эххо»
|04:04:29 —
|Комикс «Баффи — истребительница вампиров: Сезон 10»
|04:07:07 —
|Завершение и благодарности спонсорам
