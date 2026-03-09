 
 
Поиск
 
 
Во всём виноват Unreal Engine: режиссёр «Пиратов Карибского моря» объяснял, почему в современных фильмах плохие спецэффекты Робот с сознанием человека в дикой природе на свежем кадре из мультфильма «Прыгуны» Кобра, энергон и дозы ужастика: вот что ждёт серию G.I. Joe в новом сюжете Нико Робин появилась на новом постере продолжения сериала «Ван-Пис»
КИНО
СЕРИАЛЫ
238

Телеовощи. Выпуск 641: Бог скуфов

Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии

4Телеовощи. Выпуск 640: Инфляция юмора

51Во всём виноват Unreal Engine: режиссёр «Пиратов Карибского моря» объяснял, почему в современных фильмах плохие спецэффекты 7Ханна Уэддингхэм раскрыла возможный месяц премьеры четвёртого сезона «Теда Лассо» 7Эпические приключение пиратов продолжаются в трейлере второго сезона «Ван-Пис» 3В работе четвёртый сезон аниме «Да благословят боги сей расчудесный мир!» 3Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона

0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 марта
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 2–8 марта
 9
Феминизм поиграл бобрам: мультфильм «Прыгуны» загрыз в американском прокате «Невесту!»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 621 - трансляция
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 620: Недобрые резиденты
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Военная машина»
 5
Звёзды сериалов «Полуночная месса» и «Падение дома Ашеров» сыграют в новом перезапуске ужастика «Изгоняющий дьявола»
 14
Режиссёр «Фантастической четвёрки» снимет фильм про астероид, который действительно может врезаться в Землю в 2032 году
 0
Микеланджело опять взялся за дело: анонс ваншота Training Day по «Последнему ронину»
 0
ЕВА-675: Айдолы с маленькой аудиторией
Игры NO LAW — зрелищный дебютный трейлер
 
Аниме Магия, экшен и новый опенинг в главном трейлере второго сезона фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен»
 
Сериалы Сериал «Мистер и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном и Софи Тэтчер будет спасён
 
Преждевременно похороненный экшен Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом получил дату выхода
 
На одном Стэйтеме далеко не уедешь: Гай Ричи позвал в следующий фильм Винни Джонса, Джонни Ли Миллера и Джейсона Айзекса
 
Режиссёр приквела «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби не сошёлся в творческих взглядах с продюсерами и студией
 
