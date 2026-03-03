Телеовощи. Выпуск 640: Инфляция юмора

Далее на КГ

Новые фильмы недели: «К себе нежно», «Невеста» Кристиана Бэйла и «Военная машина» Алан Ричсон

Полина Гухман предстала в образе Наташи Ростовой на новых фотографиях со съёмок «Войны и мира» Сарика Андреасяна

Сила отличного сценария вернула Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс в «Мумию 4»

Создателю «Бога войны» кажется, что Кратос присел в лесу по большой нужде на первом снимке из сериала

Dark Horse напечатает амбициозную НФ-эпопею от сценариста Ultimate Spider-Man

Два Винса Вона, Джеймс Марсден и Эйса Гонсалес в трейлере неожиданного фантастического экшена «Майк и Ник и Ник и Элис»

Бывшая Супергёрл присоединилась к Скарлетт Йоханссон в перезапуске «Изгоняющего дьявола»

Политкорректное гневное божество: анонс комикса, где норвежский бог Один будет мочить неонацистов

Робот-Линкольн будет искать смысл существования в новой НФ-антиутопии

Пленники жуткого города на новом кадре из четвёртого сезона хоррора «Извне»