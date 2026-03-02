Пленники жуткого города на новом кадре из четвёртого сезона хоррора «Извне»

Премьера продолжения шоу ужасов «Извне» потихоньку приближается. Примерно через полтора месяца, 19 апреля, на MGM+ начнёт выходить четвёртым сезон хоррора. А до того портал ScreenRant успел опубликовать новый кадр из одного из грядущих эпизодов. На изображении есть Бойд Стивенс, которого играет Гарольд Перрино.

«Извне» повествует про затерянный в лесу странный городок. Это загадочное место пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути, ведь покинуть поселение буквально невозможно. Днём жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят к горожанам, как только скрывается солнце.

Перрино стал известен после роли Майкла Доусона в телевизионном сериале «Остаться в живых». Исполнительные продюсеры этого шоу работают и над «Извне».

Сериал ужасов дебютировал в 2022 году. Второй сезон хоррора показали в 2023-м, третий — в 2024-м. В каждом из вышедших сезонов по 10 серий.