 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ИНН 1646019914, ID a-55664

Токен: F7NfYUJCUneTUxqhoTGz

   
Властелин кольца Шон Эстин делится «волшебным» артефактом в трейлере фильма «Вопрос времени» Режиссёр оригинального «Горца» сделает из экшена с Кейт Бекинсейл аналог «Гнева», «Соучастника» и «Убийцы» Марсупилами вырос и погрустнел: культовый зверёк попал в комикс про послевоенную Европу Доение далёкой галактики: анонс нового комикса «Звёздным войнам» про Люка, Лею и Чубакку Выходящий спустя шесть лет «Путь аса: Акт II — Второй сезон» получил дату премьеры
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
262

Пленники жуткого города на новом кадре из четвёртого сезона хоррора «Извне»

Источник: MGM+

Премьера продолжения шоу ужасов «Извне» потихоньку приближается. Примерно через полтора месяца, 19 апреля, на MGM+ начнёт выходить четвёртым сезон хоррора. А до того портал ScreenRant успел опубликовать новый кадр из одного из грядущих эпизодов. На изображении есть Бойд Стивенс, которого играет Гарольд Перрино.

«Извне» повествует про затерянный в лесу странный городок. Это загадочное место пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути, ведь покинуть поселение буквально невозможно. Днём жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят к горожанам, как только скрывается солнце.

Перрино стал известен после роли Майкла Доусона в телевизионном сериале «Остаться в живых». Исполнительные продюсеры этого шоу работают и над «Извне».

Сериал ужасов дебютировал в 2022 году. Второй сезон хоррора показали в 2023-м, третий — в 2024-м. В каждом из вышедших сезонов по 10 серий.

Кадры из сериала «Извне»
Теги
ГалереяИзвнеГарольд Перрино
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

11Представлен свежий кадр из четвёртого сезона сериала ужасов «Извне» 1Показаны два новых кадра из сериала ужасов «Что‑то очень плохое должно случиться» 8«Миниатюрная жена» на новом кадре из научно-фантастической комедии с Элизабет Бэнкс 4Появился новый кадр из романтического сериала «Бойфренд по запросу» с Джису из Blackpink 11«Рыцарь семи королевств» закончился с рекордными для первого сезона просмотрами

Тоже интересно

12Властелин кольца Шон Эстин делится «волшебным» артефактом в трейлере фильма «Вопрос времени» 12Пиратская жизнь во всей красе: официальный тизер второго сезона сериала «Ван-Пис» 21Эмилия Кларк сломала ребро на съёмках секс-сцен сериала «Пони» 0Экшен Blades of Fire от создателей Castlevania: Lords of Shadow перебирается в Steam 4Новые сериалы недели: детектив от создателя «Шерлока» и возвращение «Больницы Питт»

Далее на КГ

0
Холмс в розыске и в библиотеке на новых кадрах из детектива «Молодой Шерлок»
 19
Они вернулись! «Очень страшное кино 6» в первом трейлере дерзко шутит про любое
 1
Анонсирован кошмарный шутер Flesh & Wire от создателей культового Postal
 5
Картину «Сказка о царе Салтане» посмотрели более 4 млн зрителей
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 2
Ретро-битемап He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction обзавёлся новым трейлером и датой релиза
 9
Живая деревяшка расчленяет людей в трейлере ужастика «Пиноккио: Раскрепощенный»
 4
Маг огня Лю Кан на новом кадре из боевика «Мортал Комбат 2»
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 23 февраля — 1 марта
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 23 февраля — 1 марта
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Настоящий тизер «Мстителей: Судный день»: тут нет Капитана Америка, Тора и Доктора Дума
 
Аниме ЕВА-671: Слишком ленива, чтобы упасть
 
Бесславные мутанты: Marvel выпустит новый комикс про Отряд Икс под названием Inglorious X-Force
 
Кино На одном Стэйтеме далеко не уедешь: Гай Ричи позвал в следующий фильм Винни Джонса, Джонни Ли Миллера и Джейсона Айзекса
 
Кино Свадьба Роберта Паттинсона и Зендеи закончится бедой и разбитыми носами
 
Успешные супергерои и суперзлодеи возвращаются в трейлере четвёртого сезона «Неуязвимый»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 619: Скачки на рыжухах
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru