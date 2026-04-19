Всё прекрасно горит и без Дензела Вашингтона: трейлер экшен-сериала «Гнев»

Стриминг Netflix поделился полноценным трейлером экшен-сериала «Гнев».

Потоковая платформа таким образом развивает полнометражный франчайз — одноимённый фильм 2004 года режиссёра Тони Скотта с Дензелом Вашингтоном в главной роли. В сериале Дензела, понятное дело, нет — Кризи играет Яхья Абдул-Матин II.

Ролик сперва знакомит потенциального зрителя с драмой, а потом добавляет экшена. Смотреть это, конечно, можно. Нужность определяет каждый для себя:

Премьера на платформе состоится 30 апреля.

По сюжету Джон Кризи — раненый бывший наёмник — отправляется мстить людям, убившим его единственного верного друга, заодно защищая дочь покойного коллеги от сил, разрушивших её семью.