Стриминг AppleTV взял в оборот Джеймса Марсдена: ему досталась роль уволенного агента ЦРУ

Коготок Джеймса Марсдена увяз в стриминге AppleTV. Не успел актёр сыграть злодея во втором сезоне драматического сериала «Друзья и соседи», как уже настала пора сниматься в следующем проекте.

Марсден спродюсирует и исполнит центральную роль в многосерийном боевике Disavowed. Сериал создали Арт Маркам и Мэтт Холлоуэй — сценаристы «Железного человека», «Анчартед» и «Крэйвена-охотника».

Центральный персонаж повествования — легендарный агент ЦРУ Брэд Гриффин, которого подозрительно быстро увольняют со службы в самый разгар сложной охоты на постоянно ускользающего наёмного убийцу, виновного в смерти коллеги протагониста.

Опозоренный и изгнанный из разведывательного сообщества, Брэд готов прибегнуть к любым средствам, чтобы лично поймать ассасина и получить 15 миллионов долларов государственной награды за задержание злодея. В полнометражном кино Марсден недавно оставил след в форме фантастической комедии «Майк и Ник и Ник и Элис». В конце года он вернётся к образу мутанта Циклопа в фильме «Мстители: Доктор Дум».