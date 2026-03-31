Новые сериалы недели: «Друзья и соседи» Джона Хэмма

Сезон 2

Apple TV+

После внезапного развода и потери работы крупный финансист Эндрю Купер начинает грабить богатых соседей в своём уютном пригороде Нью-Йорка, чтобы хоть как-то поддерживать привычный образ жизни. Это оказывается неожиданно приятным занятием, но однажды он проникает не в тот дом не в то время...

Пришедшаяся по вкусу зрителям криминальная комедия с Джоном Хэммом возвращается со вторым сезоном. К счастью для всех нас, с грязными делишками главный герой не завязал. К несчастью для него, он опять выбрал не тот дом — к персонажу Джеймса Марсдена, судя по трейлеру, проникать не стоило.

В продолжении вместе с Хэммом вернутся и все три его прекрасные дамы — Аманда Питт, Оливия Манн и Эйми Карреро.