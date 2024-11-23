Сериал «Твои друзья и соседи» со звездой «Безумцев» продлили на второй сезон до премьеры первого

Сериал «Твои друзья и соседи» со звездой «Безумцев» Джоном Хэммом получил дату премьеры и продление на второй сезон. Об этом сообщил сайт Variety.

Премьера первых двух серий шоу состоится 11 апреля 2025 года. Затем эпизоды будут выходить по одному раз в неделю до 30 мая. Всего серий будет девять, но ими сериал не ограничится. Стриминговый сервис Apple TV+, который выпустит сериал, заранее продлил его на второй сезон. Создателем проекта выступает Джонатан Троппер, работавший над сериалами «Банши» и «Воин».

Хэмм играет менеджера инвестиционного фонда по имени Эндрю Купер. После позорного увольнения всё ещё переживающий свой недавний развод, он начинает обворовывать дома соседей в чрезвычайно богатом местечке. Совершая кражи, Купер обнаруживает, что секреты, скрытые за фасадами живущих рядом богачей, могут быть опаснее, чем он мог себе представить.

Также в сериале задействованы Оливия Манн («Люди Икс: Апокалипсис», «Хищник»), Эйми Карреро («Меню») и другие.

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