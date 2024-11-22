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СЕРИАЛЫ
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Ноа Уайли возвращается в скорую помощь в трейлере серила «Питт»

Стриминговый сервис Max выпустил первый трейлер к сериалу «Питт», предстоящей медицинской драме о работниках обычной американской больницы. Стало известно, что проект дебютирует на стриминге в январе.

Главную роль в «Питте» исполнил Ноа Уайли, известный по сериалу «Скорая помощь», который выходил на протяжении 15 сезонов с 1994 по 2009 годы. Уайли также написал первый эпизод и выступил исполнительным продюсером проекта.

«Питт» покажет повседневную жизнь медицинских работников в одной из больниц Питтсбурга. История расскажет, как герои преодолевают личные кризисы и справляются с эмоциональной нагрузкой, которая возникает при лечении тяжелобольных пациентов.

В трейлере подтверждается, что 15-серийный сезон будет происходить в течение одной смены в отделении скорой помощи, а слоган сериала гласит: «15 эпизодов, 15 часов, 1 смена».

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