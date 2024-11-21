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Джейсон Судейкис прошёлся по критикам третьего сезона «Теда Лассо»

Источник: Apple TV+

Третий и пока последний сезон «Теда Лассо» подвергся критике со стороны части аудитории. Главные претензии были в том, что основные герои сериала были разбросаны по разным сюжетным линиям, а некоторые истории недостаточно раскрыты.

Один из авторов сериала и исполнитель главной роли Джейсон Судейкис в вышедшей книге про «Теда Лассо» ответил этим критикам.

Весь сериал, особенно третий сезон, во многом напоминает живой театр, и зрителям предлагается быть его активными участниками. Некоторые хотят этого, некоторые — нет. Кто-то хочет лишь осуждать и не желает проявлять любопытство. Я никогда не пойму людей, которые так нагло обсуждают темы, в которых явно не разбираются. Но это не их вина, у них просто нет воображения.

Судейкис также заявил, что все персонажи прошли большой путь, а их линии закономерно завершены.

Все герои в конце сериала стали лучше, чем были в начале. И если вы не видите этого, то я не знаю, какой сериал вы смотрите.

Пока неясно, будет ли у «Теда Лассо» четвёртый сезон, но в августе появились слухи о продолжении. Все актёры неоднократно говорили, что будут рады вернуться к своим ролям, если представится такая возможность.

Теги
Тед Лассо
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Источник фотографий: Depositphotos

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