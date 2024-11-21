Глава HBO заявил, что сериал про Джона Сноу всё же может выйти в будущем

Глава HBO Кейси Блойс подтвердил слова Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу в «Игре престолов». В начале года актёр заявил, что сериал про его персонажа больше не разрабатывается. Но это не значит, что студия не вернётся к этой идее позже.

Блойс не стал уточнять, какие факторы могут сделать спин-офф возможным, но не стал отрицать возможность его выхода в будущем.

Возможно, мы попробуем создать этот спин-офф ещё раз.

В апреле Харингтон рассказал, что сериал был снят с производства, потому что создатели не могли найти подходящую историю, которая вызвала бы достаточный интерес. Слухи о потенциальном сериале, в центре которого будет Джон Сноу, появились в июне 2022 года.