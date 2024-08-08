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Кит Харингтон не собирается смотреть «Дом Дракона»

Источник: HBO

Съёмки в многосерийном фэнтези-хите «Игра престолов» оставили такой неизгладимый след в душе и жизни Кита Харингтона, что звезда оригинального сериала не собирается даже приближаться к просмотру всего, что с ним может быть связано. К примеру, «Дом Дракона» вы его смотреть точно не заставите. И тут его даже не за что осуждать.

В беседе с изданием Variety Харингтон аргументировал свою принципиальную позицию:

Я просто не смогу его смотреть. Я слишком много времени провёл в этом мире. Желаю сериалу всего наилучшего. Слышал, он замечательный и дела у него идут очень хорошо. Но не думаю, что я когда-либо смогу заставить себя его посмотреть. Да я даже не уверен, что в ближайшие несколько лет смогу пересмотреть «Игру престолов».

Не ты один, Кит Харрингтон, не ты один...

Что до задумывавшегося спин-оффа о Джоне Сноу за Стеной, то актёр подтвердил, что проект надёжно лёг на дальнюю полку. Просто они пока не смогли отыскать нужную историю для сюжета — такую, которая захватила бы всю творческую команду и в первую очередь HBO. Может быть, когда-нибудь... но точно не в ближайшем будущем.

Теги
Дом Дракона
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