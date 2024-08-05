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«Дом Дракона» завершится четвёртым сезоном

Источник: HBO

Шоураннер драконьего приквела «Игры престолов» Райан Кондал подтверждает, что тянуть с огненной междоусобицей Таргариенов, названной «Домом Дракона», слишком долго не будут — всего-то четыре сезона. Два уже оттрубили, останутся ещё два, где наверняка будет сплошное рубилово (нет).

Ни для кого уже особенно не секрет, что Чёрные и Зелёные только разминаются перед решительными сражениями. Завершившийся буквально накануне второй сезон можно в лучшем случае назвать затравкой — всего-то одна серьёзная стычка на восемь серий.

В июне неэпичное фэнтези получило продление на третий сезон и вернётся к съёмкам этой осенью. Производство четвёртого сезона стартует в следующем году.

Теги
Дом Дракона
Комментарии (2)

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