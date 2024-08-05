Появился тизер-трейлер байопика «Комбинация»

Представлен новый ролик сериала «Комбинация». Тизер-трейлер драмеди про одноимённую музыкальную группу опубликовал YouTube-канал онлайн-кинотеатра Wink. Сам восьмисерийный проект начнёт выходить на Wink этой осенью.

Байопик создаётся совместно с компанией «Лунапарк», работавшей над сериалом о группе «Король и Шут». «Комбинация» — новый проект от шоураннеров «Короля и Шута». Снимает драмеди режиссёр Никита Власов («Лада Голд»).

В актёрском ансамбле Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Павел Прилучный, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская, Стася Милославская, Ольга Тумайкина, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Азамат Нигманов и Ульяна Кравец.

Из описания ролика:

Байопик расскажет о рождении и становлении первого советского и российского герлз-бэнда. О непростом пути бывшего сотрудника милиции — будущего продюсера Александра Шишинина и участниц группы Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Светланы Костыко, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой, а также о создании хитов «Russian Girls», «American Boy», «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер», ставших символами своей эпохи.

По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым. Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Татьяну Иванову, Алену Апину и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе.

Восьмисерийное драмеди станет первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк» («Король и Шут», «‎Триггер»‎)‎.

Цитата из пресс-релиза