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СЕРИАЛЫ
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Сериал о группе «Комбинация» с Прилучным и Кологривым — новый проект шоураннеров «Короля и Шута» (фото)

Раз уж музыкальная тема у отечественных зрителей нынче так популярна, то не стоит останавливаться. Шоураннеры отлично зарекомендовавшего себя в этом году «Короля и Шута» взялись за новый сюжет — на днях стартовали съёмки сериала «Комбинация», который расскажет о творческом пути участниц созданной в 1988-м одноимённой группы — Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой.

В восьмисерийном музыкальном байопике снимаются Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова и Даниил Воробьёв. Режиссирует Никита Власов («Лада Голд»). Премьера проекта состоится на онлайн-платформе Wink в 2024 году.

Промо-арт сериала «Комбинация» Промо-арт сериала «Комбинация» Промо-арт сериала «Комбинация» Промо-арт сериала «Комбинация» Промо-арт сериала «Комбинация» Промо-арт сериала «Комбинация» Промо-арт сериала «Комбинация» Промо-арт сериала «Комбинация» Промо-арт сериала «Комбинация» Промо-арт сериала «Комбинация»
Теги
ГалереяКомбинация
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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