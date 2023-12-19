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Аанг и его друзья в лесу на свежем кадре «Аватара: Легенды об Аанге»

В рамках планомерной подготовки зрителей к премьерам наступающего года издание Entertainment Weekly опубликовало свежий кадр из приключенческого фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге». На свежем снимке запечатлены юные главные герои сюжета — титульный маг воздуха в исполнении Гopдoнa Kopмьe, а также его спутники Kaтapа (Kиaвeнтииo Tapбeлл) и Coкка (Ян Oycли). Выглядят как детишки, заблудившиеся в лесу.

Премьера игровой адаптации одноимённого культового мультсериала состоится на стриминговом сервисе Netflix 22 февраля 2024 года.

Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Теги
ГалереяАватар: Легенда об Аанге
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Источник фотографий: Depositphotos

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