Аанг и его друзья в лесу на свежем кадре «Аватара: Легенды об Аанге»

В рамках планомерной подготовки зрителей к премьерам наступающего года издание Entertainment Weekly опубликовало свежий кадр из приключенческого фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге». На свежем снимке запечатлены юные главные герои сюжета — титульный маг воздуха в исполнении Гopдoнa Kopмьe, а также его спутники Kaтapа (Kиaвeнтииo Tapбeлл) и Coкка (Ян Oycли). Выглядят как детишки, заблудившиеся в лесу.

Премьера игровой адаптации одноимённого культового мультсериала состоится на стриминговом сервисе Netflix 22 февраля 2024 года.