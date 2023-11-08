 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Mиллиapдa нe бyдeт! Mинкyльт oтoзвaл пpoкaтнoe yдocтoвepeниe y cиквeлa кoмeдии «Heпocpeдcтвeннo Kaxa» Peцeнзия и oтзывы нa фильм «Oппeнгeймep» Cтyдeнткa yбивaeт «Чёpным oблaкoм» в тpeйлepe миcтичecкoгo тpиллepa «Cтecняшкa» — нoвый тизep и дpyгиe пoдpoбнocти aнимe пpo oчeнь cтecнитeльнyю cyпepгepoиню Mcтитeли и Tecca Toмпcoн пoмoгaют «Mapвeлaм» зaмaнивaть зpитeлeй в кинo (финaльный тpeйлep)
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
536

Аанг, Катара, Сокка и макушка Аппы на первом постере «Аватара: Легенды об Аанге»

Стриминговый сервис Netflix грозится на этой неделе презентовать зрителям долгожданный дебютный трейлер ещё одной рискованной игровой адаптации культового мультсериала. А пока в качестве затравки опубликовал тизерный постер фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге».

Постеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

На плакате запечатлены юный Аанг (Гopдoн Kopмьe), а также его спутники Катара (Kиaвeнтииo Tapбeлл) и Сокка (Ян Oycли). Аппа из-за своих внушительных габаритов, к сожалению, на плакат не влез — поместилась только макушка с рогами.

Точной даты у эпических приключений мага воздуха и его соратников пока нет, но уже точно известно, что премьера состоится в следующем году. Не исключено, что завтрашний трейлер внесёт в этот вопрос необходимую ясность.

Теги
ГалереяАватар: Легенда об Аанге
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

23Зyкo, Aзyлa и пpoчиe из Hapoдa Oгня нa cвeжиx кaдpax «Aвaтap: Лeгeндa oб Aaнгe» 16«Aвaтap: Лeгeндa oб Aaнгe» пoкaзaл cвoиx гepoeв 9Главные герои «Аватара: Легенды об Аанге» в сборе на первых фото co съёмок сериала

Тоже интересно

5Kopoлeвa кceнoмopфoв нe пocпeвaeт зa клoнoм Pипли в peлизнoм тpeйлepe Dead by Daylight — Alien 1Bтopoй ceзoн зaкpытoгo «Пaнтeoнa» пpиютил y ceбя Amazon (тpeйлep) 8Cyпepгepoичecкий Cильвecтp Cтaллoнe вepнётcя в «Caмapитянинe 2» 16Warner Bros. — вcё? Koмпaнию мoжeт кyпить Universal Pictures 25B пpиквeлe «Гoлoдныx игp» пoявитcя ceкcyaльнaя глaвнaя гepoиня (фoтo)

Далее на КГ

2
Джоди Фостер и её суровая напарница на свежих кадрах «Настоящего детектива»
 2
Шериф Джон Хэм и его цель Джуно Темпл на постерах пятого сезона «Фарго»
 4
«Пацаны» возвращаются: Хоумлендер в лучах славы и мрачный Бутчер на постерах четвёртого сезона
 0
KГ игpaeт: Astlibra Revision, чacть 9
 5
BioWare показала куцый тизер новой Mass Effect
 16
Нью-Йорк покрывается льдом в тизере фильма «Охотники за привидениями 4»
 4
«Дрянные девчонки» без Линдси Лохан — первый трейлер ремейка культовой комедии
 0
Официально: трейлер новой GTA покажут в декабре
 0
«Медуза не может плавать ночью» — тизер и дата выхода оригинального аниме, видимо, о ночной жизни Токио
 1
Kиётaкa и другие в тизере тpeтьего ceзoна aнимe «Дoбpo пoжaлoвaть в клacc для ocoбo oдapённыx»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Starfield пoкaзaл лyчший cтapт зa вcю иcтopию Bethesda
 
Кино Kиpнaн Шипкa и мaньяк в мacкe нa нoвoм кaдpe yжacтикa «Aбcoлютный yбийцa»
 
Blackpink нaвoдит шyм в чapтe iTunes
 
Чoнxo из Ateez пpиocтaнaвливaeт дeятeльнocть из-зa тpaвмы
 
Аниме «Mиcтикa, юныe дeвы и зaгaдoчнoe иcчeзнoвeниe» — тизep и aвтopы миcтичecкoй дpaмeди
 
Кино Пpoдюcepы ocтaвили Kиaнy Pивзy 10% нa вoзвpaщeниe в «Джoнa Уикa 5»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
2Телеовощи – 521: Выключите и включите
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 592: «Продавцы боли», экранизация Five Nights at Freddy's, новый «Изгоняющий дьявола»
 
0Ноль кадров в секунду – 498: Yakuza Crossing
 
 
7ЕВА – 553: Старые робо-расисты
 
2Телеовощи – 520: Активированный прибор
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 591: «Пила 10», фильм Билла Бёрра, кoнcepвaтивная «Бeлocнeжка», «Телохранитель на фрилансе»
 
0Ноль кадров в секунду – 497: M for Macho
 
4ЕВА – 552: Эффект Бенто
 
0Телеовощи – 519: Правильно разыгранные карты
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru