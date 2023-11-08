Аанг, Катара, Сокка и макушка Аппы на первом постере «Аватара: Легенды об Аанге»

Стриминговый сервис Netflix грозится на этой неделе презентовать зрителям долгожданный дебютный трейлер ещё одной рискованной игровой адаптации культового мультсериала. А пока в качестве затравки опубликовал тизерный постер фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге».

На плакате запечатлены юный Аанг (Гopдoн Kopмьe), а также его спутники Катара (Kиaвeнтииo Tapбeлл) и Сокка (Ян Oycли). Аппа из-за своих внушительных габаритов, к сожалению, на плакат не влез — поместилась только макушка с рогами.

Точной даты у эпических приключений мага воздуха и его соратников пока нет, но уже точно известно, что премьера состоится в следующем году. Не исключено, что завтрашний трейлер внесёт в этот вопрос необходимую ясность.