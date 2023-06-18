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«Аватар: Легенда об Аанге» показал своих героев

Долгожданная игровая адаптация анимационого хита «Аватар: Легенда об Аанге» не могла не отметиться на TUDUM, куда занесла свой первый промо-ролик и промо-кадры. В видео вы персонажей не увидите, зато увидите их на фото — есть возможность оценить старания гримёров, костюмеров и людей, отвечавших за кастинг.

Точной датой фэнтези-экшен пока не обзавёлся, зато известно, что премьера состоится в следующем году.

И первый взгляд на главных героев истории. Тут у нас Гордон Кормье (Аанг), Ян Оусли (Сокка), Даллас Лю (Зуко) и Киавентиио Тарбелл (Катара).

Промо-арт сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Промо-арт сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Промо-арт сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Промо-арт сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Теги
ВидеоАватар: Легенда об Аанге
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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