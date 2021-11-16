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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Главные герои «Аватара: Легенды об Аанге» в сборе на первых фото со съёмок сериала

Стриминговый сервис Netflix спешит уведомить своих подписчиков о старте съёмок игрового сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Официальные соцсети цифровой платформы опубликовали первые закадровые снимки с участниками главного актёрского состава — Гордоном Кормье (Аанг), Киавентиио Тарбелл (Катара), Яном Оусли (Сокка) и Далласом Лю (Зуко)

Производственный процесс начался сегодня и проходит в Ванкувере на новой, оснащённой передовыми технологиями студии.

Промо-арт сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Вдобавок сообщили о дополнительном кастинге в игровую адаптацию знаменитого одноимённого мультсериала. Помимо Дэниэла Дэ Кима (Хозяин Огня Озай) ключевых ролей в сериале удостоились Пол Сун-Хюнг Ли (Айро, дядя и наставник Зуко), Лим Кай Сю (Гияцо, наставник и близкий друг Аанга) и Кен Люн (Джао, адмирал Народа Огня).

Промо-арт сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Шоураннером перового сезона выступает Альберт Ким («Сонная Лощина»); он также числится сецнаристом проекта вместе с Дэном Лином («Лего: Фильм»). Режиссируют Майкл Гои («Новичок»), Розанна Лян («Воздушный бой»), Джаббар Райсани («Затерянные в космосе») и Джет Уилкинсон («Каратель»).

Теги
ГалереяАватар: Легенда об АангеNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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