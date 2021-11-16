«Пространство»: трейлер шестого сезона обещает эпичный финал космической драмы

«Мы все ищем повод для надежды». Стриминговый сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер шестого сезона «Пространства», и если ролик не пытается ввести нас в заблуждение, заключительный сезон окажется самым эпичным и богатым на экшен из всех. Премьера финальной телеглавы состоится 10 декабря.

Грядёт великое космическое противостояние. Земля и Марс вот-вот почувствуют на себе всю сокрушительную мощь Альянса внешних планет во главе с жаждущим крови адмиралом Марко Инаросом.

В сериале шоураннера Нарена Шанкара снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Уэс Чэтэм, Кэс Анвар, Фрэнки Адамс, Кеон Александр, Шохре Агдашлу, Чад Л. Коулмэн, Шон Дойл, Кара Ги и другие.