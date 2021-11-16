 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Доктор Стрэндж 2» в беде — фильм ждут основательные пересъёмки Джон Чо и компания притворяются космическими ковбоями в трейлере сериала «Ковбой Бибоп» Неделя аниме на КГ — главные новости 1–7 ноября Наши на Луне: анонсирован шутер Apollo Red Moon о секретной базе коммунистов Анонсирована SteamWorld Headhunter, с которой серия уходит в 3D
4
СЕРИАЛЫ
881
 
Прямая ссылка на новость:

«Пространство»: трейлер шестого сезона обещает эпичный финал космической драмы

«Мы все ищем повод для надежды». Стриминговый сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер шестого сезона «Пространства», и если ролик не пытается ввести нас в заблуждение, заключительный сезон окажется самым эпичным и богатым на экшен из всех. Премьера финальной телеглавы состоится 10 декабря.

Грядёт великое космическое противостояние. Земля и Марс вот-вот почувствуют на себе всю сокрушительную мощь Альянса внешних планет во главе с жаждущим крови адмиралом Марко Инаросом.

В сериале шоураннера Нарена Шанкара снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Уэс Чэтэм, Кэс Анвар, Фрэнки Адамс, Кеон Александр, Шохре Агдашлу, Чад Л. Коулмэн, Шон Дойл, Кара Ги и другие.

Теги
ВидеоПространствоТрейлерAmazon
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

3Мастер Чиф надевает броню в первом тизере сериала по игре Halo 21«Ковбой Бибоп»: разгромная критика и «гнилой» рейтинг на Rotten Tomatoes 9Второй сезон «Табу» с Томом Харди обязательно снимут

Тоже интересно

Далее на КГ

8
Вин Дизель сообщил о прогрессе по «Риддику 4»
 0
ЕВА-451: Прямая трансляция
 0
«Вечные» — рецензия и отзывы на самый серьёзный фильм Marvel
 7
Леонардо Дикаприо и Дженнифер Лоуренс паникуют в трейлере сатиры «Не смотрите наверх»
 0
Ретро-приключение Unusual Findings успешно завершило Kickstarter-кампанию
 8
Режиссёр «Соколиного глаза» рассказал о появлении в сериале Чёрной вдовы
 0
«Красное уведомление» — рецензия на самый популярный фильм Netflix
 4
В декабре 2022 года Netflix выпустит продолжение игрового сериала «Алиса в Пограничье»
 13
Крис Коламбус: «Гарри Поттер» и «Один дома» — фильмы вне времени
 12
«Красное уведомление» порвало всех — от «Шан-Чи» до «Дюны»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
17Телеовощи – 418: Ашка с маслом
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 489: «Вечные», постапокалиптический Том Хэнкс и чёрный вестерн
 
5Ноль кадров в секунду – 394: Настолье
 
 
15ЕВА – 450: (Не) по сценарию Хемингуэя
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru