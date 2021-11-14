Второй сезон «Табу» с Томом Харди обязательно снимут

Последний раз о возможном продолжении давным-давно продлённой на второй сезон мрачной викторианской драмы «Табу» мы слышали года полтора назад, когда глава кабельного канала FX заверял, что проект ещё жив. А чуть раньше сценарист сериала Стивен Найт («Острые козырьки») заверил, что сериал вернётся в производство, как только у соавтора и исполнителя главной роли Тома Харди появится свободное время.

И вот, у Collider появилось эксклюзивное информационное обновление статуса «Табу». Представьте себе, проект не забросили. В свежем интервью порталу Найт сообщил, что сценарии шести из восьми эпизодов уже готовы. Как только Харди чуточку расчистит свой рабочий график, они тут же соберутся на съёмочной площадке.

В первом сезоне Джеймс Дилейни (Харди) возвращается в Лондон из скитаний по Африке с пригоршней алмазов и наполеоновскими планами. Отказавшись продавать семейный бизнес воротилам из Ост-Индской компании, он сколачивает собственную судовладельческую империю. Очень скоро Дилейни оказывается в центре опасной игры, которая может стоить ему всех его денег и самой жизни.

Исполнительными продюсерами сериала числятся Стивен Найт, Ридли Скотт, Кейт Кроу, Дин Бэйкер и авторы оригинальной идеи Том и Чипс Харди.