Юэн Макгрегор снова взялся за световой меч в ролике о создании «Оби-Вана Кеноби»

Вывалившийся вчера по недосмотру из закромов Disney ролик о создании сериала «Оби-Ван Кеноби» оперативно вычистили из сети, но сегодня он снова отыскал дорогу на интернет-просторы. Как упоминалось прежде, он не содержит кадров из многосерийного сольника о мастере-джедае. Видео демонстрирует нарезку кадров из приквелов, предлагает комментарии Юэна Макгрегора и режиссёра Деборы Чоу и демонстрирует официальный промо-арт.

О сюжете мини-сериала мы знали и прежде. Речь пойдёт о приключениях Оби-Вана после трагических событий в финале третьего эпизода саги «Месть ситхов». Во время ивента Disney+ Day никакой новой информации о проекте не поступило — даже дату выхода пока не конкретизировали.