«Я есть Грут» и «Железное сердце» о чернокожей наследнице Тони Старка получили свежий промо-арт

Помимо полноценных и относительно полноценных анонсов в рамках онлайн-мероприятия Disney+ Day были в списке проектов и те, что отделались ребрендингом логотипов. Это относится к оригинальным проектам Marvel Studios — анимационному сериалу «Я есть Грут» и фантастическому подростковому экшену «Железное сердце».

Мультсериал по вселенной «Стражей галактики» и фантастический подростковый экшен о духовной наследнице Тони Старка обновили свои лого — и на этом пока всё. Опубликовавший свежие промо-материалы официальный твиттер-аккаунт видеосервиса Disney+ пообещал их скорую премьеру, но даже приблизительных дат не назвал.

«Я есть Грут» — серия короткометражных эпизодов о приключениях Малыша Грута, где зрителей пообещали познакомить с новыми необычными персонажами. «Железное сердце» расскажет о юной супергероине-техногении Рири Уильямс (Доминик Торн), смастерившей себе доспехи под стать костюму Тони Старка.