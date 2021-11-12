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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

«Я есть Грут» и «Железное сердце» о чернокожей наследнице Тони Старка получили свежий промо-арт

Помимо полноценных и относительно полноценных анонсов в рамках онлайн-мероприятия Disney+ Day были в списке проектов и те, что отделались ребрендингом логотипов. Это относится к оригинальным проектам Marvel Studios — анимационному сериалу «Я есть Грут» и фантастическому подростковому экшену «Железное сердце».

Промо-арт сериала «Я есть Грут»

Мультсериал по вселенной «Стражей галактики» и фантастический подростковый экшен о духовной наследнице Тони Старка обновили свои лого — и на этом пока всё. Опубликовавший свежие промо-материалы официальный твиттер-аккаунт видеосервиса Disney+ пообещал их скорую премьеру, но даже приблизительных дат не назвал.

Промо-арт сериала «Железное сердце»

«Я есть Грут» — серия короткометражных эпизодов о приключениях Малыша Грута, где зрителей пообещали познакомить с новыми необычными персонажами. «Железное сердце» расскажет о юной супергероине-техногении Рири Уильямс (Доминик Торн), смастерившей себе доспехи под стать костюму Тони Старка.

Теги
Я есть ГрутЖелезное сердцеMarvelDisney+
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