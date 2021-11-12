Брутальный Сэмюэл Л. Джексон в роли Ника Фьюри на первом кадре сериала «Секретное вторжение»

«Секретное вторжение» нагрянет на Disney+ в следующем году, и у нас уже есть первый взгляд на его главного героя, редчайшего мазафаку Ника Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексон. Компанию ему составят Эмилия Кларк, Оливия Колман, Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир и Киллиан Скотт. В общем, всё серьёзно.

Сериал расскажет о способной менять облик группе скруллов, на протяжении многих лет внедрённых в крупнейшие супергеройские организации Земли.

В режиссёрах сериала — Томас Безуча и Али Селим («Кондор», «Призрачная башня»). Сценарист и исполнительный продюсер проекта — Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»).