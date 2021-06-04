Эмилия Кларк призналась, почему захотела сыграть в «Секретном вторжении» Marvel

Апрельский доклад Variety о возможном участии Эмилии Кларк («Игра престолов») в многосерийном фантастическом экшене Marvel Studios «Секретное вторжение» можно считать подтверждённым. Актриса в одном из недавних интервью как раз поведала об истинной причине, по которой решила влиться во вселенную MCU.

Всё, что они сейчас делают, так волнительно и круто. Marvel, она как Apple, находится впереди планеты всей. Чувствовать себя частью семьи так здорово, будто ты попал в компанию крутых, популярных ребятишек. Это так классно. Честно сказать, сняться в этом сериале мне захотелось благодаря людям, которые над ним работают. Мне кажется, все они душой и сердцем преданы этому проекту.

Что за партия досталась Кларк, пока неизвестно. Зато известно, что Сэмюэл Л. Джексон вернётся к роли Ника Фьюри, Бен Мендельсон сыграет скрулла Талоса, а Кингсли Бен-Адир — безымянного злодея.

Сериал по одноимённому марвеловскому комиксу расскажет о попытке инопланетной расы скруллов захватить Землю, проникнув в каждую супергеройскую организацию мира. Сценаристом и исполнительным продюсером проекта назначили Кайла Брэдстрита («Мистер Робот»). Режиссировать будут Томас Безуча и Али Селим («Кондор», «Призрачная башня»).