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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Vought представляет мировую премьеру сингла Старлайт из «Пацанов»

Корпорация по производству супергероев Vought из сериала «Пацаны» продолжает свою медийную активность. Помимо кино, книг, разнообразной рекламной продукции и всевозможных интерактивных мероприятий ответственное за развлечения отделение не обходит стороной и музыкальную сферу. Не пропадать же вокальным талантам Старлайт и играющей персонажа Эрин Мориарти.

Официальный твиттер-аккаунт развлекает ожидающих третьего сезона поклонников свежим контентом — на этот раз опубликовали полноценное музыкальное видео на песню Never Truly Vanish. Энни исполняет композицию, посвящённую почившему участнику «Семёрки» Прозрачному.

Теги
ВидеоПацаны
Комментарии (2)

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