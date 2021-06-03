Vought представляет мировую премьеру сингла Старлайт из «Пацанов»

Корпорация по производству супергероев Vought из сериала «Пацаны» продолжает свою медийную активность. Помимо кино, книг, разнообразной рекламной продукции и всевозможных интерактивных мероприятий ответственное за развлечения отделение не обходит стороной и музыкальную сферу. Не пропадать же вокальным талантам Старлайт и играющей персонажа Эрин Мориарти.

Официальный твиттер-аккаунт развлекает ожидающих третьего сезона поклонников свежим контентом — на этот раз опубликовали полноценное музыкальное видео на песню Never Truly Vanish. Энни исполняет композицию, посвящённую почившему участнику «Семёрки» Прозрачному.