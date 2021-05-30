События третьего сезона «Пацанов» происходят в будущем

Фотоохотники из Торонто, где полным ходом идут съёмки продолжения «Пацанов» Эрика Крипке опубликовали в сети свежие фото с городских улиц, которые проясняют один важный хронологический момент — события третьего сезона разворачиваются в ближайшем будущем, в 2024 году.

С разнообразными рекламными плакатами корпорации Vought с супергероями прославленной Семёрки соседствуют агитационные плакаты с Тедом Крузом, приуроченные к выборам 2024 года. Предполагается, что в продолжении нам покажут, на каких условиях сверхлюди и курирующая их корпорация работают с новым правительством.