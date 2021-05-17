Карл Урбан приветствует Дженсена Эклса за кадром третьего сезона «Пацанов»

Дженсен Эклс, недавно приступивший к своим прямым «солдатским» обязанностям на съёмочной площадке третьего сезона «Пацанов», радует поклонников своих соцсетей свежими фото со съёмок. Ему вторят остальные участники основного актёрского состава. На днях с Эклсом обменялся любезностями Джек Куэйд, а теперь свою лепту в инстаграммный «диалог» внёс сам Билли Бутчер.

Карл Урбан опубликовал в своём инстаграме фото с Куэйдом и Эклсом, поприветствовал последнего в команде, сообщив, что наполовину отснятый третий сезон выведет сериал на новый дьявольский уровень. Ну, в этом вряд ли кто-то сомневался.

Чертовски заросший Дженсен Эклс, как известно, воплотит на экране Солдатика — первого супергероя США, ветерана Второй мировой и главу первого американского суперотряда «Расплата». Как интерпретируют комиксную арку персонажа шоураннер Эрик Крипке и компания, пока не сообщается.