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Том Хиддлстон знакомится с Оуэном Уилсоном в первом отрывке сериала «Локи»

Во время церемонии награждения MTV Awards студия Marvel презентовала первый отрывок из многосерийной приключенческой фантастики «Локи», где бог обмана в исполнении Тома Хиддлстона знакомится с Мобиусом (Оуэн Уилсон), возглавляющим Управление временными изменениями (Time Variance Authority).

Знакомство это происходит против воли Лафейсона — организации удалось схватить укравшего Тессеракт Локи в надежде склонить его к сотрудничеству в деле исправления темпоральных аномалий. Узник от таких перспектив, конечно, не в восторге.

Приключенческий экшен от режиссёра Кейт Херрон («Половое воспитание») и сценариста Майкла Уолдрона («Рик и Морти») стартует на цифровой платформе Disney+ 9 июня.

Теги
ВидеоЛокиMarvelDisney+
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