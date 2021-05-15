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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Том Хиддлстон под арестом на свежем кадре сериала «Локи»

Портал Entertainment Weekly опубликовал свежий кадр из многосерийных приключений «Локи», где титульный персонаж в исполнении Тома Хиддлстона в уже привычном «наряде» арестанта, с ошейником и в компании силовиков, подчиняющихся Хранителям времени.

Кадры из сериала «Локи»

Как известно, авантюрный экшен от сценариста Майкла Уолдрона поведает о том, как Локи столкнётся с последствиями своих многочисленных путешествий по основательно повредившейся от такой безалаберности временной шкале. К ответу Лафейсона призывает тайная организация во главе с Мобиусом (Оуэн Уилсон).

Премьера третьего сериала Marvel Studios состоится на цифровой платформе Disney+ 9 июня.

Теги
ГалереяЛокиMarvelDisney+Том Хиддлстон
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