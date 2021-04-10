Том Хиддлстон всегда в образе на свежем промо-арте сериала «Локи»

До летней премьеры третьего сериала Marvel Studios ещё целых два месяца, а рекламная кампания многосерийного проекта «Локи» с Томом Хиддлстоном не ограничивается недавним трейлером. Свежими эксклюзивными промо-материалами с аудиторией поделился британский журнал Empire, выложив в сеть кадр из сериала,а также стильные обложки своего июньского выпуска, посвящённые богу обмана.

Шестисерийный экшен, сулящий множество невероятных приключений и масштабную смену локаций, отправит живого и невредимого Локи (Хиддлстон) в путешествие по времени и пространству. Вдобавок зрителям представят Хранителей времени во главе с Мобиусом (Оуэн Уилсон). Этой организации, оберегающей целостность временного потока, очень важно договориться о сотрудничестве со стащившим Тессеракт Лафейсоном.

В сериале также снимаются Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку, Джейми Александер и София Ди Мартино. За режиссуру единолично отвечает Кейт Херрон («Половое воспитание»). Сценарий написал Майкл Уолдрон.