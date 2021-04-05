 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Новый Капитан Америка на постере «Сокола и Зимнего солдата» Заку Снайдеру пришлось вступиться за Дарксайда Создатели «Зачарованных» раздевали героинь ради рейтингов — сценаристка сериала раскрыла всем глаза Трансформеры, Блэйды, Аквамены и прочая весёлая дичь в трейлере пятого сезона «Рика и Морти» Эффективные и опасные — вышел свежий трейлер анимационного боевика «Звёздные войны: Бракованная партия»
6
СЕРИАЛЫ
479
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Яркий и абсурдный! Новый трейлер «Локи» заставит вас поверить в бога обмана

Кто решится манипулировать самим богом обмана? Есть такие наглецы в киновселенной Marvel. Свежий трейлер сериала «Локи» представляет Хранителей времени.

Цель конторы — восстановление временного потока (вроде бы). А потому главе стражей Морбиусу, в смысле Мобиусу (Оуэн Уилсон) позарез нужен Локи (Том Хиддлстон), умыкнувший Тессеракт из «Мстителей: Финала». Но словесными шпильками и весёлым абсурдом во времени дело не ограничится, ибо главного героя кто-то постоянно пытается обмануть.

Шестисерийный приключенческий экшен также навестят Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку, Джейми Александер в роли Леди Сиф и София Ди Мартино в женской ипостаси любимца публики.

Режиссирует сериал Кейт Херрон («Половое воспитание») по сценарию Майкла Уолдрона. Продюсирует традиционно Кевин Файги.

Датой выхода «Локи» на Disney+ значится 11 июня.

Теги
ДатыЛокиMCUMarvelКевин ФайгиТом ХиддлстонТрейлер
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

5Лукавый Том Хиддлстон на постере сериала «Локи» 10В сериале «Локи» герой Тома Хиддлстона будет искать себя 1Больше Тома Хиддлстона в образе бога обмана на свежих промо марвеловского «Локи» 1Стала известна точная дата выхода сериала «Локи» от Marvel Studios 2Слухи о втором сезоне сериала «Локи» подтверждаются 23«Локи» продлят на второй сезон, а бога обмана сделают бисексуалом

Тоже интересно

8Завершение «Ходячих мертвецов» стало неожиданностью для авторов и актёров сериала 20В девятом эпизоде «Звёздных войн» Кайло Рен жестоко пытал Чубакку. Шокирующую сцену вырезали, но есть концепт-арт 45«Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца» 11Харли Квинн во всей красе — Марго Робби на слитых промо-фото «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна 15Руби Роуз в «Бэтвумен» рекастнули — знакомьтесь с новой Кейт Кейн

Далее на КГ

1
Неожиданный конец «Ходячих мертвецов» настанет уже в августе — вышел тизер 11 сезона
 11
Такой Арью Старк вы ещё не видели — Мэйси Уильямс в прозрачном плаще на съёмках сериала про Sex Pistols
 3
Зайка моя — Зендея озвучит Лолу Банни в «Космическом джеме 2»
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 34
Хватит это терпеть! Тэнди Ньютон возвращает себе настоящее имя
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 29 марта — 4 апреля
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 29 марта — 4 апреля
 1
По случаю десятилетия сериала «Кружащаяся Пингвиноломка» выпустят аниме-фильм
 0
«Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» — пять персонажных трейлеров с новыми кадрами из фильма
 2
«Судьба: Девочка-волшебница Илия. Лихт — девушка без имени» — тизер и дата выхода второго фильма о приключениях девушек-волшебниц во вселенной Fate
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Нет жестокому обращению с женщинами: приквел «Игры престолов» не повторит ошибок оригинала
 
Аниме «Король-шаман» стал популярнее серии «Семь смертных грехов»
 
Кино Гибель героев в свежем телеролике «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 
Аниме Самая продаваемая манга в Японии за февраль 2021 года
 
Кино Netflix обгоняет Marvel со своим экшеном про чернокожего истребителя вампиров
 
Игры Ролевая игра Cyberpunk 2077 больше никому не нужна
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в апреле

6 Вт21:45ЕВА (трансляция)
7 СрНоль кадров в секунду
8 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
11 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 386: Нерегулярное паразитирование
 
45Лазер-шоу «Три дебила» – 456: «Годзилла против Конга» и «Майор Гром»
 
1Ноль кадров в секунду – 362: Сюжет в порно
 
20ЕВА – 415: Допередёргивался
 
 
7Телеовощи – 385: Уставшая и небритая
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru