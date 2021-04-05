Яркий и абсурдный! Новый трейлер «Локи» заставит вас поверить в бога обмана

Кто решится манипулировать самим богом обмана? Есть такие наглецы в киновселенной Marvel. Свежий трейлер сериала «Локи» представляет Хранителей времени.

Цель конторы — восстановление временного потока (вроде бы). А потому главе стражей Морбиусу, в смысле Мобиусу (Оуэн Уилсон) позарез нужен Локи (Том Хиддлстон), умыкнувший Тессеракт из «Мстителей: Финала». Но словесными шпильками и весёлым абсурдом во времени дело не ограничится, ибо главного героя кто-то постоянно пытается обмануть.

Шестисерийный приключенческий экшен также навестят Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку, Джейми Александер в роли Леди Сиф и София Ди Мартино в женской ипостаси любимца публики.

Режиссирует сериал Кейт Херрон («Половое воспитание») по сценарию Майкла Уолдрона. Продюсирует традиционно Кевин Файги.

Датой выхода «Локи» на Disney+ значится 11 июня.