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Такой Арью Старк вы ещё не видели — Мэйси Уильямс в прозрачном плаще на съёмках сериала про Sex Pistols

С момента окончания «Игры престолов» прошло почти два года, и Арья Старк уже не та. Не верите? В сети появились кадры со съёмок нового мини-сериала Дэнни Бойла Pistol, на которых Мэйси Уильямс предстаёт во всей красе (фото без цензуры вы наверняка найдёте сами):

Промо-арт сериала «Pistol» Промо-арт сериала «Pistol»

Шестисерийная драма телеканала FX, основанная на мемуарах гитариста Стива Джонса, расскажет о культовой группе Sex Pistols и её пути к славе. Уильямс досталась роль главного фаната группы, панк-иконы Памелы Рук, более известной как Джордан.

Компанию актрисе на экране и вне его составят Тоби Уоллес (Стив Джонс), Энсон Бун (Джонни Лайдон), Луис Патридж (Сид Вишес), Джейкоб Слейтер (Пол Кук), Фабьен Франкель (Глен Мэтлок), а также Дилан Ллевелин, Сидни Чендлер и Эмма Эпплтон.

Теги
ГалереяPistol
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