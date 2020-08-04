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Арья Старк снова за старое — Мэйси Уильямс мстит за отца в отрывке из комедии «Прожить две недели»

Британский телеканал Sky One выкатил отрывок из шестисерийной комедии «Прожить две недели» (Two Weeks To Live), где героиня Мэйси Уильямс («Игра престолов») пытается отомстить за смерть своего родителя, но получается откровенно так себе.

Потерявшая отца юная оторва Ким Ноукс (Уильямс) живёт вместе с матерью в захолустной деревушке, осваивая премудрости тактики выживания. Но одна неудачная шутка приводит к тому, что Ким с увесистой сумкой краденой налички в компании двух едва знакомых парней пускается в бега, спасаясь от грозящего ей смертью гангстера и полиции. И тут необычные навыки Ким приходятся как нельзя более кстати.

В сериале также играют Сиан Клиффорд, Маваан Ризван, Тахин Модак, Керри Ховард, Талисса Тейшейра и Джейсон Флеминг.

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Видео Прожить две недели
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