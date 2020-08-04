«Игра престолов» и «Рик и Морти» — лидеры по пиратским скачиваниям

Завершившийся больше года назад фэнтезийный эпик «Игра престолов» продолжает пользоваться недюжинной популярностью у зрителей по всему миру, и в особенности у тех, кто не желает или не имеет возможности платить за его просмотр.

Аналитическая фирма Parrot Analytics опубликовала результаты своих недавних подсчётов касаемо пиратских скачиваний, и выяснилось, что за последние два месяца экранизация культового книжного цикла Джорджа Мартина по-прежнему сохраняет за собой первое место в списке самых популярных нелегально скачиваемых сериалов. Невзирая на безусловное фиаско под названием «восьмой сезон», зрители морально готовы смотреть и пересматривать любимого ветерана.

Второе место удерживает анимационная чёрная комедия Дэна Хармона и Джастина Ройланда «Рик и Морти», что, наверное, неудивительно — мультсериал далеко не первый год дико популярен у зрительской аудитории.

Первая десятка «жертв пиратов» выглядит так.