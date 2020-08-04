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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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«Игра престолов» и «Рик и Морти» — лидеры по пиратским скачиваниям

Завершившийся больше года назад фэнтезийный эпик «Игра престолов» продолжает пользоваться недюжинной популярностью у зрителей по всему миру, и в особенности у тех, кто не желает или не имеет возможности платить за его просмотр.

Аналитическая фирма Parrot Analytics опубликовала результаты своих недавних подсчётов касаемо пиратских скачиваний, и выяснилось, что за последние два месяца экранизация культового книжного цикла Джорджа Мартина по-прежнему сохраняет за собой первое место в списке самых популярных нелегально скачиваемых сериалов. Невзирая на безусловное фиаско под названием «восьмой сезон», зрители морально готовы смотреть и пересматривать любимого ветерана.

Второе место удерживает анимационная чёрная комедия Дэна Хармона и Джастина Ройланда «Рик и Морти», что, наверное, неудивительно — мультсериал далеко не первый год дико популярен у зрительской аудитории.

Первая десятка «жертв пиратов» выглядит так.

  1. «Игра престолов» (HBO)
  2. «Рик и Морти» (Adult Swim)
  3. «Моя геройская академия» (Hulu)
  4. «Ходячие мертвецы» (AMC)
  5. «Губка Боб Квадратные Штаны» (Nickelodeon)
  6. «Сотня» (The CW)
  7. «Мандалорец» (Disney+)
  8. «Флэш» (The CW)
  9. «Агенты Щ.И.Т.» (ABC)
  10. «Харли Квинн» (DC Universe)
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Игра престолов Рик и Морти
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