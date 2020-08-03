«Охотники» Джордана Пила получили второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Криминальная драма «Охотники», главные роли в которой играют Логан Лерман и Аль Пачино, получила продление на второй сезон. Не зря, значит, Дэвид Вейл — сценарист многосерийного продюсерского проект Джордана Пила — заикался, что у него расписан план на целых пять сезонов.

В основу сериала от Amazon легли реальные события. Сюжет следует за разношерстной командой необычных охотников из Нью-Йорка. Её участники отыскивают и уничтожают высокопоставленных нацистов, сбежавших после Второй мировой войны в Штаты, где теперь планируют построить Четвёртый рейх.

Помимо Лермана и Пачино, в сериале снимаются Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер. Шоураннерами числятся Вейл и Никки Тоскано («Мотель Бейтсов»).