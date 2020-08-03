 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Видеообзор: Ghost of Tsushima Кровища, взрывы и весёлый Билли Бутчер в трейлере второго сезона «Пацанов» Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по игре Fallout Видеообзор The Last of Us Part II. Часть III: СПОЙЛЕРЫ «Король-шаман» — анонс ремейка аниме и тизер
3
СЕРИАЛЫ
438
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Охотники» Джордана Пила получили второй сезон

Криминальная драма «Охотники», главные роли в которой играют Логан Лерман и Аль Пачино, получила продление на второй сезон. Не зря, значит, Дэвид Вейл — сценарист многосерийного продюсерского проект Джордана Пила — заикался, что у него расписан план на целых пять сезонов.

В основу сериала от Amazon легли реальные события. Сюжет следует за разношерстной командой необычных охотников из Нью-Йорка. Её участники отыскивают и уничтожают высокопоставленных нацистов, сбежавших после Второй мировой войны в Штаты, где теперь планируют построить Четвёртый рейх.

Помимо Лермана и Пачино, в сериале снимаются Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер. Шоураннерами числятся Вейл и Никки Тоскано («Мотель Бейтсов»).

3 Обсудить
Темы
 
Охотники
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Игры The Game Awards 2015: список победителей и комментарии к трансляции
 
Кино «Охота» — трейлер экшен-триллера от Дэймона Линделофа и студии Blumhouse
 
Кино «Охота» — тизер и постер экшен-триллера от студии Blumhouse и Дэймона Линделофа

Тоже интересно

 
Игры Half-Life: Alyx — анонс и трейлер
 
Кино Студия Paramount отменила «Войну миров Z 2»
 
Кино «Богемская рапсодия» — тизер
 
Кино Режиссёр «28 недель спустя» снимет фэнтези про драконов
 
КиноИгры Uncharted — фанатский фильм с участием Натана Филлиона
 
Кино «Тренер» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Выйдут в августе

5 СрНоль кадров в секунду (аудио)
5 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
6 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
7 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
7 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
9Телеовощи – 351: Запутанные взаимоотношения Ленины и Маркса
 
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 419: Как с пользой провести время во временной петле
 
22Ноль кадров в секунду – 327: Коллекционное очко
 
4ЕВА – 383: Няши против кальмаров
 
11Телеовощи – 350: Вся правда о Рыжем и Каплане
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru