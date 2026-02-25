Элизабет и Дарси никак не могут встретиться в первом тизере сериала «Гордость и предубеждение» от Netflix

Сериал «Гордость и предубеждение» от потокового сервиса Netflix разжился первым тизером. Эмма Коррин («Корона») о чём-то вздыхает в роли Элизабет Беннет, а гордого и неприступного мистера Дарси представляет Джек Лауден, звезда «Медленных лошадей».

По атмосфере тизер сильно напоминает красивейшую экранизацию 2005 года с Кирой Найтли. Достойный образец для подражания. Новую адаптацию романа Джейн Остин обещали сделать максимально приближенной к классике.

Других персонажей в кадре пока нет, но миссис Беннет сыграла Оливия Колман, мистера Беннета — Руфус Сьюэлл. Также будут Луис Патридж, Дэрил Маккормак, Сиена Келли, Изабелла Сермон и Фиона Шоу («Гарри Поттер»).

Эйрос Лин («Сорвиголова») режиссировала по сценарию Долли Олдертон («Всё, что я знаю о любви»). Все 6 эпизодов выйдут в этом году.