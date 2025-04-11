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248

Встречайте новых мистера Дарси и Элизабет Беннет в ремейке «Гордости и предубеждения»

Источник: Netflix

Потоковый сервис Netflix положил глаз на наследие Джейн Остин и взялся сразу за «Гордость и предубеждение». Но мы даже не успели как следует испугаться, как главные роли уже объявили — и в этот раз стриминг-гигант нас действительно удивил.

Роль Элизабет Беннет досталась Эмме Коррин («Корона», «Дэдпула 3»), и надо признать, это неплохое попадание в образ. К мистеру Дарси вопросов вообще нет — центральная мужская партия отошла звезде «Медленных лошадей» Джеку Лаудену. Компанию им составит Оливия Колман, которая сыграет миссис Беннет.

О сериале пока известно немного. Эйрос Лин («Сорвиголова», «Доктор Кто») выступит режиссёром и исполнительным продюсером проекта. За сценарий отвечает Долли Олдертон («Всё, что я знаю о любви»), и в этот раз не будет никакой отсебятины. Создатели уже пообещали, что нас ждёт максимально точная, классическая адаптацию романа. Словом, никакой альтернативной Англии.

Всего будет 6 эпизодов, а съёмки начнутся уже в этом году.

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Источник фотографий: Depositphotos

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