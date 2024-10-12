Их не остановить! «Медленные лошади» вернутся с пятым сезоном (трейлер)

Прекрасные с самого начала «Медленные лошади» к своему четвёртому сезону наконец добились широкого признания — номинации на «Эмми», регулярные упоминания в СМИ и соответствующие показатели просмотров. Продление на пятый сезон шпионский экшен Гэри Олдмана получил ещё в начале этого года, задолго до выхода четвёртого сезона, а сразу после его окончания — показал первый трейлер продолжения. Словом, приятное такое постоянство.



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Согласно официальному синопсису, в пятом сезоне у Родди Хо появляется очень гламурная девушка, к чему все относятся с вполне объяснимым подозрением. А когда в Лондоне происходит цепь загадочных событий, команде неудачников Джексона Лэма приходится выяснить, что к чему.

К своим ролям помимо Олдмана вернутся Джек Лауден, Кристин Скотт Томас, Кристофер Чан, Розалинд Элизар, Саския Ривз, Эйми-Ффион Эдвардс и присоединившиеся к сериалу в четвёртому сезоне Рут Брэдли, Джеймс Кэллис и Том Брук.

Шестой сезон «Медленных лошадей», разумеется, вопрос тоже решённый. Съёмки уже идут. Ну а пятый, как и полагается, выйдет в следующем году.