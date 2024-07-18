Стали известны номинанты 76-й телевизионной премии «Эмми», церемония которой пройдёт 15 сентября на телеканале ABC. Среди проектов лидирует «Сёгун», претендующий на победу в 25 категориях. Далее следуют «Медведь», получивший рекордные для комедийного сериала 23 номинации, «Убийства в одном здании» (21), «Настоящий детектив» (19) и «Корона» (18).

Доминирования среди студий и стримингов добился Netflix с показателем в 107 номинаций, за ним следуют FX, HBO и AppleTV+ с 93, 91 и 72 номинациями соответственно.

Список основных категорий представлен ниже.

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лyчший мини-cepиaл или тeлeaнтoлoгия

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лyчший aктёp мини-cepиaлa

Мэтт Бомер («Попутчики»)

Ричард Гэдд («Оленёнок»)

Эндрю Скотт («Рипли»)

Том Холландер («Вражда: Капоте против "Лебедей"»)

Джон Хэмм («Фарго»)

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa

София Вергара («Грисельда»)

Бри Ларсон («Уроки химии»)

Джуно Темпл («Фарго»)

Наоми Уоттс («Вражда: Капоте против "Лебедей")

Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»)

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Джонатан Бэйли («Попутчики»)

Том Гудман-Хилл («Оленёнок»)

Роберт Дауни мл. («Сочувствующий»)

Ламорн Моррис («Фарго»)

Льюис Пуллман («Уроки химии»)

Трит Уильямс («Вражда: Капоте против "Лебедей"»)

Джон Хоукс («Настоящий детектив: Страна ночи»)

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

Джессика Ганнинг («Оленёнок»)

Лили Глэдстоун («Под мостом»)

Ажа Наоми Кинг («Уроки химии»)

Дайан Лэйн («Вражда: Капоте против "Лебедей"»)

Нава Мау («Оленёнок»)

Кали Реис («Настоящий детектив: Страна ночи»)

Дакота Фаннинг («Рипли»)

Лучший анимационный сериал