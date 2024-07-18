 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneLsXU27MP8

   
Ужастик про воображаемых друзей от Джейсона Блума уже выходит в цифре «Чужой: Ромул» преследует свою жертву на свежих промо хоррора Новые сериалы недели: матёрый сыщик Колин Фаррелл и гениальный Эндрю Скотт Элронд с гребешком и горный тролль на свежих кадрах «Властелина колец. Колец власти» Большое обновление для Dead by Daylight уже сегодня даст побегать за Лару Крофт
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
585

Объявлены номинанты «Эмми-2024»

Источник: FX

Стали известны номинанты 76-й телевизионной премии «Эмми», церемония которой пройдёт 15 сентября на телеканале ABC. Среди проектов лидирует «Сёгун», претендующий на победу в 25 категориях. Далее следуют «Медведь», получивший рекордные для комедийного сериала 23 номинации, «Убийства в одном здании» (21), «Настоящий детектив» (19) и «Корона» (18).

Доминирования среди студий и стримингов добился Netflix с показателем в 107 номинаций, за ним следуют FX, HBO и AppleTV+ с 93, 91 и 72 номинациями соответственно.

Список основных категорий представлен ниже.

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лyчший мини-cepиaл или тeлeaнтoлoгия

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лyчший aктёp мини-cepиaлa

  • Мэтт Бомер («Попутчики»)
  • Ричард Гэдд («Оленёнок»)
  • Эндрю Скотт («Рипли»)
  • Том Холландер («Вражда: Капоте против "Лебедей"»)
  • Джон Хэмм («Фарго»)

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa

  • София Вергара («Грисельда»)
  • Бри Ларсон («Уроки химии»)
  • Джуно Темпл («Фарго»)
  • Наоми Уоттс («Вражда: Капоте против "Лебедей")
  • Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»)

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

  • Джонатан Бэйли («Попутчики»)
  • Том Гудман-Хилл («Оленёнок»)
  • Роберт Дауни мл. («Сочувствующий»)
  • Ламорн Моррис («Фарго»)
  • Льюис Пуллман («Уроки химии»)
  • Трит Уильямс («Вражда: Капоте против "Лебедей"»)
  • Джон Хоукс («Настоящий детектив: Страна ночи»)

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa мини-cepиaлa или тeлeaнтoлoгии

  • Джессика Ганнинг («Оленёнок»)
  • Лили Глэдстоун («Под мостом»)
  • Ажа Наоми Кинг («Уроки химии»)
  • Дайан Лэйн («Вражда: Капоте против "Лебедей"»)
  • Нава Мау («Оленёнок»)
  • Кали Реис («Настоящий детектив: Страна ночи»)
  • Дакота Фаннинг («Рипли»)

Лучший анимационный сериал

Комментарии (3)

Ещё на эту тему

13Ваня в огне! Вышел трейлер финального сезона «Академии Амбрелла» 5«Академия Амбрелла» последний раз в сборе на постерах финального сезона 4Звезда «Что творят мужчины! 2» Памела Андерсон сыграет в ремейке «Голого пистолета» 4Звезда «Что творят мужчины! 2» Памела Андерсон сыграет в ремейке «Голого пистолета» 48«Это история любви, уроды!» — Ник Офферман ответил ненавистникам «клубничного» эпизода «Одних из нас»

Тоже интересно

1Рафаэль в тюрьме — первый взгляд на дебютный выпуск новых «Черепашек-ниндзя» 12Джейсон Стэйтем отправляется на остров спасать девочек 3Монстры атакуют в кинематографичном ролике Stormgate, стратегии от создателей StarCraft II 0DC издаст омнибус про Болотную тварь от создателя «Пипца» Марка Миллара 0«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция

Далее на КГ

7
Скарлетт Йоханссон нисколечко не злится на Disney из-за «Чёрной Вдовы»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 535: Берегите ваши уши
 12
Сериал «Чужой» Ноя Хоули получил официальное название
 3
Хулиганы возвращаются в трейлере шестого сезона «Голяка»
 7
Хоумлендер изменит мир в финале четвёртого сезона «Пацанов» (тизер)
 3
Готовый сражаться за вечную любовь Билл Скарсгард в ремейке «Ворона»
 0
Жуткий ксеноморф в полный рост из «Чужого: Ромула» (фото)
 21
«Мстителей 5» и «Мстителей 6» зовут снимать режиссёров «Войны бесконечности» и «Финала»
 1
Прославленный сценарист Брайан Аззарелло расскажет новую историю о мести для BOOM! Studios
 0
Orcs Must Die! Deathtrap — четвёртая орочья резня начнётся в следующем году
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Кайдзю №8» — музыкальное видео на песню Never Break Down из 10-й серии аниме
 
Кино Марвеловский шпион замечен на съёмках «Супермена» Джеймса Ганна (фото)
 
Аниме Новое аниме «Детектив Конан» поднялось ещё выше в списке самых кассовых фильмов японского проката за всё время
 
Аниме Новые главы фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен» в настоящее время не публикуются
 
Аниме «Клинок зла» — брутальный трейлер тёмного фэнтези о мстящем герое
 
Кино Неловко! Хью Джекман приглашает Райана Рейнольдса в кино на «Дэдпула и Росомаху» (видео)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 557: Шутки ниже сосиски
 
0Ноль кадров в секунду – 535: Берегите ваши уши
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 628: «Полицейский из Беверли-Хиллз 4», ужастик от лица маньяка, «Головоломка 2», «F1» с Брэдом Питтом
 
3ЕВА – 589: Канонизация грузовика-куна
 
1Телеовощи – 556: Как дыра влияет на драму
 
4Ноль кадров в секунду – 534: Достать Варрика
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 627: «Смотрители» Ишаны Шьямалан, «Мальчик и птица», приквел «Тихого места», красные трусы Супермена
 
2ЕВА – 588: Присунуть рисоварке
 
1Телеовощи – 555: Защитные брови
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru