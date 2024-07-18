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Сериал «Чужой» Ноя Хоули получил официальное название

Источник: 20th Century

Создатель многосерийного «Чужого» Ной Хоули поступил честно — он изначально ни от кого не скрывал, что события его сериала развернутся на Земле. И официальное название, которое только что обнародовали СМИ, это лишний раз подтверждает. Мрачный фантастический экшен по культовой вселенной назван «Чужой: Земля».

Напомним, сериал послужит приквелом к первому фильму Ридли Скотта 1979 года. События предыстории разворачиваются на Земле в конце XXI века. В числе прочего сюжет обещает затронуть кровожадную корпоративную культуру землян, но и без ксеноморфов каким-то образом не обойдётся.

Съёмки масштабного многосерийного проекта для кабельного канала FX только-только завершились, и начинается длительный процесс постпродашкена.

В первом сезоне снялись Сидни Чендлер, Тимоти Олифант, Алекс Лоутер, Эсси Дэвис, Сэмюэл Бленкин, Адарш Гурав, Лили Ньюмарк и другие.

Теги
Чужой: Земля
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