«Сёгун» получил ещё и третий сезон

Если уж начали, то ни к чему останавливаться на полпути. Создатели новой адаптации романа Джеймса Клавелла о приключениях английского моряка в феодальной Японии стойко продержались до финала первого сезона и даже чуточку после него, на голубом глазу заявляя, что никакого продления «Сёгуна» не предусмотрено. Ну а потом успех мини-сериала их сломал.

Да сломал настолько знатно, что кабельный канал FX, поспешивший заявить о продлении исторической драмы на второй сезон, вдогонку нахлобучил ему ещё и третий. Чтобы, как говорится, два раза не вставать.

Оба сезона, между прочим, уже в раннем производстве. Сценарная группа сформирована и откроется летом, чтобы распланировать и настрочить продолжение сюжета. Творческая команда первого сезона, включая его создателей Джастина Маркса и Рэйчел Кондо, в строю и готова продолжать.