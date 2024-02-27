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«Сёгун» получил оценки от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes

Источник: FX

Едва стартовавший на стриминге Hulu и кабельном канале FX мини-сериал «Сёгун» добился поразительного единодушия в оценках критиков и зрителей. Свежая экранизация одноимённого романа Джеймса Клавелла одинаково привела в восторг оба частенько враждующих лагеря.

После выхода первого и второго эпизодов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes стали резво появляться зрительские оценки и отзывы, которые любопытно было сравнить с появившимися ранее оценками профессиональных рецензентов. Но на момент написания новости сравнивать почти нечего — критики одобряют историко-приключенческую драму на 100%, а зрители — на 95%. Фирменный сертификат «свежести» прилагается.

Хвалят, сами понимаете, буквально всё от впечатляющей актёрской игры до маниакальной (в хорошем смысле этого слова) внимательности съёмочной команды к деталям. Сериал называют визуальным пиршеством и лучшим со времён «Игры престолов» эпическим повествованием в мире сериалов.

Такие характеристики добавляют бонусных очков одному из режиссёров проекта, недавно подвизавшемуся снимать два первых эпизода «Бегущего по лезвию 2099».

Теги
Сёгун
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Источник фотографий: Depositphotos

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