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Воинственный Хироюки Санада и остальные в свежем тизере эпика «Сёгун»

Вышедший во время трансляции Суперкубка свежий тизер исторического эпика «Сёгун» в словах не нуждается. Он и без них может отлично нагнетать атмосферу. Впрочем, совсем без слов не обошлось — все нужные, характеризующие многосерийную постановку, показаны на экране. Ролик молча перечисляет, о чём пойдёт речь в мини-сериале.

Современная адаптация знаменитого одноимённого романа Джеймса Клавелла расскажет об оказавшемся в феодальной Японии английском моряке Джoне Блэктopне. Выжившему после кораблекрушения герою пpeдcтoит пpoйти дoлгий и тяжёлый пyть oт плeнникa дo пpocлaвлeннoгo пoлкoвoдцa. Каст возглавляют Космо Джарвис (Джон Блэкторн), Хироюки Санада (Ёси Торанага) и Анна Саваи (Тода Марико).

На днях и финальный трейлер показали. Там тоже много всего интересного.

Теги
ВидеоСёгун
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Источник фотографий: Depositphotos

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