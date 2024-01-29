«Сёгун» продолжает раскрывать своих героев в свежем тизере драмы

В кровавой драме о жизни, смерти, власти и чести участие принимают не только мужчины. Поэтому женские персонажи мини-сериала «Сёгун» получили отдельный тизер. Центральные роли в масштабном историческом проекте сыграли Космо Джарвис (Джон Блэкторн), Хироюки Санада (Ёси Торанага) и Анна Саваи (Тода Марико).

В день премьеры 27 февраля на кабельном канале FX выйдут первый и второй эпизоды нового прочтения одноимённого романа Джеймса Клавелла.

И подборка красивых постеров с главными героями истории: