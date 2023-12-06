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Хироюки Санада и Космо Джарвис на персонажных постерах «Сёгуна»

Одна из самых многообещающих февральских премьер — мини-сериал «Сёгун» — пополнила свою галерею свежими персонажными постерами с ключевыми героями исторической драмы. На плакатах засветились Ёси Торанага в исполнении Хироюки Санады, Джон Блэкторн, которого сыграл Космо Джарвис, а также Тода Марико (Анна Саваи) и Касиги Ябу (Таданобу Асано).

У современной экранизации одноимённого романа Джеймса Клавелла недавно появилась точная дата выхода — мини-сериал стартует на кабельном канале FX 27 февраля. Премьера будет двухсерийной.

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ГалереяСёгун
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