Шреддер настолько крут, что холод и ниндзя из червей ему нипочём: вышел новый выпуск личной мини-серии про него Не добившись заметных результатов в прокате, спортивная комедия с Тимоти Шаламе скоро выходит в цифре. Создателю «Бога войны» кажется, что Кратос присел в лесу по большой нужде на первом снимке из сериала Новый трейлер Mewgenics хвалится сексуальными кисами и прочими фичами КГ играет: Yakuza Kiwami, часть 6
1
СЕРИАЛЫ
132

Агент Федерального Бюро Разнообразия: в перезапуск «Секретных материалов» взяли главного героя сериала «Франшиза»

Источник: HBO

Райан Куглер — режиссёр «Грешников», «Крида: Наследие Рокки» и «Чёрной Пантеры», который интересен нам в качестве шоураннера перезапуска «Секретных материалов», — не подвёл. Оправдал, как говорится, все ожидания.

Сперва стало известно, что главную женскую роль сыграет Даниэль Дедуайлер. Сегодня объявили имя актёра, который исполнит центральную мужскую партию — Химеш Патель. Патель недавно играл главную роль в сериале «Франшиза», где в комедийном ключе рассказывали о съёмках экранизации комикса. Также он появится в «Одиссее» Кристофер Нолан.

Упомянутые актёры изобразят агентов ФБР, которые занимаются делами с паранормальными явлениями.

Куглер напишет сценарий и срежиссирует пилотный эпизод для стриминга Hulu. Разумеется, важно понимать: Дедуайлер и Патель не играют агентов Дану Скалли и Фокса Малдера. Возможно, легендарным героям оригинального сериала позволят занять важное место в новом мире тотального федерального разнообразия. По крайней мере, Джиллиан Андерсон читала сценарий Куглера и публично его хвалила.

Официальное описание нового сериала: два совершенно разных агента ФБР, пользующиеся большим уважением за былые заслуги, оказываются в одной команде, когда их переводят в давно закрытый отдел, посвящённый расследованиям необъяснимых феноменов.

Теги
КастингРайан КуглерДжиллиан Андерсон
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

30Вместе с Райаном Куглером над перезапуском «Секретных материалов» будет работать оператор «Грешников» 1До сюжета про сильных женщин Ваканды: режиссёр «Чёрной Пантеры 2» рассказал, какой именно фильм хотел снять

Тоже интересно

10Галь Гадот подвергнет зрителей новым приключенческим пыткам по мотивам бестселлеров 6Новый постер «Молодого Шерлока» Гая Ричи напомнил дату премьеру сериала на Prime Video 8В экранизацию Gundam с Сидни Суини взяли ещё одного часто мелькающего актёра 7Другая версия известной сказочной героини в трейлере мультфильма «Золушка. Тайна трёх желаний» 13Пятый сезон «Очень странных дел» стал четвёртым по просмотрам англоязычным сериалом Netflix

Далее на КГ

7
Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор воспитывают детей и пытаются не попасть на обед динозаврам в трейлере фильма от продюсера Джей Джей Абрамса
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 25
Старый дед Бондарчук катает двух мальчиков на своём ковре в трейлере фильма «Хоттабыч»
 6
Джош Хартнетт окажется в центре семейной драмы режиссёра Оливера Стоуна
 4
Привет, Юкио! К Сидни Суини в экранизации Gundam присоединилась актриса из «Дэдпула 2»
 16
С помощью Netflix Гвинет Пэлтроу передаст всю глубину мужского скотства в экранизации мемуаров брошенной жены
 83
Погружение в магию с первым тизером сериала «Гарри Поттер»
 1
Самый ценный актив Netflix — Адам Сэндлер — сыграет в триллере про мужа-обманщика
 0
Элитные бойцы Земли объединили силы, чтобы защититься от Хищника во втором выпуске Predator: Bloodshed
 8
Сплошной головняк на новом постере «Очень страшного кино 6»
Кино C $ 1,7 млрд «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом в истории
 
Кино Дядя Сэм к такому не готовил: Алан Ричсон и рейнджеры активируют инопланетный боевой агрегат
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 января
 
Кино Новые жертвы со старыми демонами: «Ярость зловещих мертвецов» приступает к съёмкам
 
Кино Шокированная Эмили Блант на первом кадре фантастического фильма Стивена Спилберга «День разоблачения»
 
Мастер своего дела: Геральт опять приносит разрушения во втором выпуске нового комикса по «Ведьмаку»
 
