Агент Федерального Бюро Разнообразия: в перезапуск «Секретных материалов» взяли главного героя сериала «Франшиза»

Райан Куглер — режиссёр «Грешников», «Крида: Наследие Рокки» и «Чёрной Пантеры», который интересен нам в качестве шоураннера перезапуска «Секретных материалов», — не подвёл. Оправдал, как говорится, все ожидания.

Сперва стало известно, что главную женскую роль сыграет Даниэль Дедуайлер. Сегодня объявили имя актёра, который исполнит центральную мужскую партию — Химеш Патель. Патель недавно играл главную роль в сериале «Франшиза», где в комедийном ключе рассказывали о съёмках экранизации комикса. Также он появится в «Одиссее» Кристофер Нолан.

Упомянутые актёры изобразят агентов ФБР, которые занимаются делами с паранормальными явлениями.

Куглер напишет сценарий и срежиссирует пилотный эпизод для стриминга Hulu. Разумеется, важно понимать: Дедуайлер и Патель не играют агентов Дану Скалли и Фокса Малдера. Возможно, легендарным героям оригинального сериала позволят занять важное место в новом мире тотального федерального разнообразия. По крайней мере, Джиллиан Андерсон читала сценарий Куглера и публично его хвалила.

Официальное описание нового сериала: два совершенно разных агента ФБР, пользующиеся большим уважением за былые заслуги, оказываются в одной команде, когда их переводят в давно закрытый отдел, посвящённый расследованиям необъяснимых феноменов.