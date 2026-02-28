 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
У сериала «Что‑то очень плохое должно случиться» от создателей «Очень странных дел» есть дата выхода на Netflix Магия, экшен и новый опенинг в главном трейлере второго сезона фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен» Властелин кольца Шон Эстин делится «волшебным» артефактом в трейлере фильма «Вопрос времени» Пиратские разборки без цензуры Приянки Чопры и Карла Урбана в трейлере экшена «Блеф» Кратос с сыном на первом кадре из сериала «Бог войны»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
620

«Рыцарь семи королевств» закончился с рекордными для первого сезона просмотрами

Источник: HBO Max

Закончился первый сезон сериала «Рыцарь семи королевств» по вселенной «Игры престолов». 22 февраля вышел шестой эпизод, который стал последним для сезона. А ещё он установил рекорд, став самым просматриваемым эпизодом «Рыцаря семи королевств» сразу после релиза. За первые три дня серию посмотрели 9,5 млн зрителей в США на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Предыдущий рекорд шоу принадлежал пятому эпизоду. Его за первые дни посмотрели 9,2 млн зрителей.

«Рыцарь семи королевств» дебютировал 18 января и показал один из трёх лучших стартов сериалов на HBO Max. В среднем его первый сезон смотрели 14 млн зрителей в США на всех платформах и 26 миллионов по всему миру. И эти показатели будут продолжать расти ещё некоторое время, поскольку HBO отслеживает просмотры сериалов в течение 90 дней после их премьер.

Шоу основано на повестях писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Их события разворачиваются во вселенной книжного цикла «Песнь льда и пламени», по которому сняли сериал «Игра престолов». События повестей происходят примерно за 90 лет до событий «Песни льда и пламени». В центре сюжета странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг. Дункана в экранизации играет Питер Клэффи, а Эгга — Декстер Сол Анселл.

«Рыцаря семи королевств» заранее продлили на второй сезон.Продолжение выйдет в 2027 году. Но ещё в этом июне состоится премьера третьего сезона сериала «Дом Дракона» по той же вселенной. Закончится «Дом Дракона» четвёртым сезоном, который покажут в 2028-м.

Теги
Рыцарь семи королевствИгра престоловHBO Max
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

1Показаны два новых кадра из сериала ужасов «Что‑то очень плохое должно случиться» 4Представлен свежий кадр из четвёртого сезона сериала ужасов «Извне» 2Появился новый кадр из романтического сериала «Бойфренд по запросу» с Джису из Blackpink 8«Миниатюрная жена» на новом кадре из научно-фантастической комедии с Элизабет Бэнкс 9Идут съёмки сериала «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Пушкина

Тоже интересно

20Президент Холли Берри защитит США от супертеррориста в экранизации романа Билла Клинтона 25До первой крови: стартовали съёмки приквела «Джон Рэмбо» без участия Сильвестра Сталлоне (фото) 8Будущее будет ужасным: Netflix продлил «Чёрное зеркало» на восьмой сезон 5У мультфильма «История игрушек 5» появился новый постер с основными персонажами продолжения 6Like a Yakuza — дебютный трейлер криминального экшена Gang of Dragon

Далее на КГ

0
Stardew Valley разошлась тиражом 50 млн
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 620 - трансляция с вебками перенесена на субботу
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 619: Скачки на рыжухах
 1
Показаны два новых кадра из сериала ужасов «Что‑то очень плохое должно случиться»
 4
Представлен свежий кадр из четвёртого сезона сериала ужасов «Извне»
 2
Появился новый кадр из романтического сериала «Бойфренд по запросу» с Джису из Blackpink
 5
Кассово успешная «Сказка о царе Салтане» собрала более 1,5 млрд рублей
 13
Готовка, комедия и живая кукла в трейлере фильма «Петрушка» с Никитой Кологривым
 4
Папа готовит праздничный завтрак в отрывке из комедии «Тюльпаны» от компании, подарившей «Ёлки»
 0
Драма «Космос засыпает» с Марком Эдельштейном сменила дату выхода в прокат
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Гигантский человекоподобный стриминг: экранизация Gundam с Сидни Суини уходит на Netflix
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
Кино Пожарный и бывший морской котик Джерард Батлер опять взялся за ствол в боевике «Эмпайр Сити»
 
Аниме Аниме «Ванпанчмен» получит продолжение в 2027 году
 
Кино Новые фильмы недели: Аффлек и Дэймон у Джо Карнахана и ещё одни «28 лет спустя»
 
Кино «Аватару 3» на смех: «28 лет спустя: Храм из костей» не может прыгнуть в прокате выше головы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 619: Скачки на рыжухах
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru