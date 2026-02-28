«Рыцарь семи королевств» закончился с рекордными для первого сезона просмотрами

Закончился первый сезон сериала «Рыцарь семи королевств» по вселенной «Игры престолов». 22 февраля вышел шестой эпизод, который стал последним для сезона. А ещё он установил рекорд, став самым просматриваемым эпизодом «Рыцаря семи королевств» сразу после релиза. За первые три дня серию посмотрели 9,5 млн зрителей в США на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Предыдущий рекорд шоу принадлежал пятому эпизоду. Его за первые дни посмотрели 9,2 млн зрителей.

«Рыцарь семи королевств» дебютировал 18 января и показал один из трёх лучших стартов сериалов на HBO Max. В среднем его первый сезон смотрели 14 млн зрителей в США на всех платформах и 26 миллионов по всему миру. И эти показатели будут продолжать расти ещё некоторое время, поскольку HBO отслеживает просмотры сериалов в течение 90 дней после их премьер.

Шоу основано на повестях писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Их события разворачиваются во вселенной книжного цикла «Песнь льда и пламени», по которому сняли сериал «Игра престолов». События повестей происходят примерно за 90 лет до событий «Песни льда и пламени». В центре сюжета странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг. Дункана в экранизации играет Питер Клэффи, а Эгга — Декстер Сол Анселл.

«Рыцаря семи королевств» заранее продлили на второй сезон.Продолжение выйдет в 2027 году. Но ещё в этом июне состоится премьера третьего сезона сериала «Дом Дракона» по той же вселенной. Закончится «Дом Дракона» четвёртым сезоном, который покажут в 2028-м.