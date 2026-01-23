«Рыцарь семи королевств» может похвастаться одним из лучших стартов в истории HBO Max

Состоялась премьера сериала «Рыцарь семи королевств» — второго приквела «Игры престолов». 18 января вышел первый из шести эпизодов дебютного сезона шоу. И спустя несколько дней компания Warner Bros. Discovery уже похвасталась первыми успехами проекта. Компания заявила, что стартовый эпизод шоу за первые три дня на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max посмотрели 6,7 млн зрителей в США. Очевидно, что большая часть просмотров пришлась на стриминговый сервис. Ведь компания также сообщила, что «Рыцарь семи королевств» вошёл в тройку сериалов с самыми популярными премьерами на HBO Max.

Компания не назвала два других сериала, получивших самые большие просмотры после дебюта на видеосервисе. Но в прошлом году третьей по популярности премьерой на нём становился первый эпизод «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Его на HBO и HBO Max за первые три дня посмотрели 5,7 млн зрителей.

Тогда СМИ писали, что другими популярнейшими премьерами на HBO Max были «Дом Дракона» и «Одни из нас». Начало «Дома Дракона» видели чуть меньше 10 млн зрителей. Начало «Одних из нас» посмотрели 4,7 млн зрителей. Но у этих шоу были приведены данные по просмотрам только за один день. Их просмотры за первые три дня не раскрывались.

Возможно, «Рыцарь семи королевств» выбил «Оно: Добро пожаловать в Дерри» или «Одних из нас» из тройки лидеров.

«Рыцарь семи королевств» основан на повестях Джорджа Р. Р. Мартина. Их события разворачиваются во вселенной книжного цикла Мартина «Песнь льда и пламени», по которому сняли сериал «Игра престолов». События повестей происходят примерно за 90 лет до событий «Песни льда и пламени». В центре их сюжета странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг. Дункана в адаптации играет Питер Клэффи, а Эгга — Декстер Сол Анселл.

Ещё до премьеры «Рыцаря семи королевств» продлили на второй сезон. Продолжение выйдет в 2027 году.

А этим летом состоится премьера третьего сезона «Дома Дракона» — первого приквела «Игры престолов». Его действие разворачивается до событий «Рыцаря семи королевств». У «Дома Дракона» будет и четвёртый (последний) сезон. Он выйдет в 2028 году.