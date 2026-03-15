СЕРИАЛЫ
43

Илья Соболев сыграл главную роль в комедии «Зовите Витю!» о лжеэкстрасенсе, который начал видеть призраков

Источник: KION

Онлайн-кинотеатр KION напомнил о грядущем релизе «паранормальной» комедии «Зовите Витю!» про лжеэкстрасенса и блогершу, которая следует за ним. Видеосервис сообщил, что сериал выйдет «скоро» и показал постер проекта.

В центре сюжета экстрасенс-шарлатан Витя, который обманывает людей на деньги, притворяясь, что может общаться с призраками их умерших близких. О нём узнаёт блогерша Саша и решает снять разгромное разоблачение шарлатана. Вот только Витя внезапно начинает видеть призраков по-настоящему и не понимает, что ему теперь делать. Зато Саша понимает, что теперь у неё есть шанс снять настоящий сенсационный ролик.

Главные роли в комедии сыграли Илья Соболев («Волшебный участок», «Вечерняя школа», «Баранкины и камни силы») и Александра Бортич («Холоп», «Попутчики», «Миллиард»). Также в актёрском составе Сергей Рост, Мария Смольникова, Александр Клюквин, Тимофей Зайцев, Алла Малкова и другие.

Постеры сериала «Зовите Витю!»
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

