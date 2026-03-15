Илья Соболев сыграл главную роль в комедии «Зовите Витю!» о лжеэкстрасенсе, который начал видеть призраков

Онлайн-кинотеатр KION напомнил о грядущем релизе «паранормальной» комедии «Зовите Витю!» про лжеэкстрасенса и блогершу, которая следует за ним. Видеосервис сообщил, что сериал выйдет «скоро» и показал постер проекта.

В центре сюжета экстрасенс-шарлатан Витя, который обманывает людей на деньги, притворяясь, что может общаться с призраками их умерших близких. О нём узнаёт блогерша Саша и решает снять разгромное разоблачение шарлатана. Вот только Витя внезапно начинает видеть призраков по-настоящему и не понимает, что ему теперь делать. Зато Саша понимает, что теперь у неё есть шанс снять настоящий сенсационный ролик.

Главные роли в комедии сыграли Илья Соболев («Волшебный участок», «Вечерняя школа», «Баранкины и камни силы») и Александра Бортич («Холоп», «Попутчики», «Миллиард»). Также в актёрском составе Сергей Рост, Мария Смольникова, Александр Клюквин, Тимофей Зайцев, Алла Малкова и другие.